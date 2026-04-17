Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kayseri ve çevre illerde Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Kayseri ve çevre illerde Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Kayseri ve çevre illerde Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.


        Kayseri'de Eğitim Bir-Sen tarafından cuma namazı sonrası Bürüngüz Camisi önünde düzenlenen programda, sendika üyeleri ve vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.

        Namaz sonrası basın açıklaması yapan Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, eğitim çalışanları olarak öğrencileri ve okulları asla yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

        - Sivas

        Sivas'ta Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri ile vatandaşların katılımıyla hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için cuma namazı sonrası Kale Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı, ardından dua edildi.

        Namazın ardından Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkan Yardımcısı Babür Çakcı tarafından taziye mesajı okundu.

        - Nevşehir

        Nevşehir'deki Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı öncesi hutbede okul saldırılarına değinilerek, dijital mecraların doğru kullanılmasına işaret edildi.

        Cuma namazının ardından cami içinde Kahramanmaraş'taki saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Namaza, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Ayrıca Acıgöl, Avanos, Gülşehir, Derinkuyu ve Ürgüp ilçelerindeki camilerde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        - Niğde

        Niğde'de Dışarı Camisi'nde cuma namazı sonrası Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen sendikalarının üyeleri, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Cami avlusunda saf tutan vatandaşlar, namazdan sonra dua etti.

        Gazetecilere açıklamada bulunan Eğitim Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, pazartesi öğretmen ve öğrencilerle okullarda olacaklarını belirterek, "Yas var ama millet olarak o kadar zorlu süreçler atlattık, bunu da atlatacağız ve eğitim yuvalarımızı açık tutmaya devam edeceğiz." dedi.

        Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı Yunus Kızıl da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale'de Nur Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, eğitim sendikalarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Cenaze namazının ardından saldırıda yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için dua edildi.

        - Yozgat

        Yozgat Abdulhamit Han Camisi'nde de cuma namazı sonrasında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

        Cenaze namazına, Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi içinde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

        Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kırşehir Şubesi üyeleri ile vatandaşlar ardından cami önünde toplandı.

        Burada grup adına konuşan Eğitim Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Hacı Türker, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere rahmet, ailelerine sabır diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        Barrack: S-400 konusu çözüme kavuşacak
        Barrack: S-400 konusu çözüme kavuşacak
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu

        Benzer Haberler

        Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
        Özbelsan Sivasspor, Arca Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Özbelsan Sivasspor, Arca Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Suşehri'nde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları protesto edild...
        Suşehri'nde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları protesto edild...
        Sivas'ta su altındaki araziler kuşları ağırlıyor
        Sivas'ta su altındaki araziler kuşları ağırlıyor
        Ulaş'ta Siyer-i Nebi bilgi yarışması düzenlendi
        Ulaş'ta Siyer-i Nebi bilgi yarışması düzenlendi
        Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ve Belediye Gençlik Kulübü üyeleri s...
        Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ve Belediye Gençlik Kulübü üyeleri s...