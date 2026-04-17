Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şerafettin Şenkaya (81) idaresindeki 58 ACY 843 plakalı traktör, Onarı köyü arazi yolunda devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve traktördeki kardeşi Hayrettin Şenkaya (68) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılan Şerafettin Şenkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayrettin Şenkaya ise Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
