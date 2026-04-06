Sivasspor, Boluspor maçı hazırlıklarına başladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyun ile tamamladı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Özbelsan Sivasspor ile Boluspor, 9 Nisan Perşembe günü saat 17.00’de Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak.

