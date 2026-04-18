Sivasspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, top koruma ve pas çalışmasının ardından taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Antrenman sonrası kampa giren Sivasspor, maç saatini beklemeye başladı. Arca Çorum FK ile Özbelsan Sivasspor arasında Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, yarın saat 16.00'da başlayacak.

