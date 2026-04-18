Sivasspor, yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile mücadele edecek.



Çorum Şehir Stadyumu'nda saat 16.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.



Kırmızı-beyazlı ekipte, tedavisi devam eden Rey Manaj, Charis Charisis ve Emirhan Başyiğit, Arca Çorum FK maçında forma giyemeyecek.



Sivasspor, ligde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 50 puanla 9. sırada yer alıyor.



Bu sezon 19 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşayan Çorum FK ise 64 puanla 4. sırada bulunuyor.

