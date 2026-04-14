        Sivas Haberleri Sivas'ta coğrafi işaret tescillerine katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verildi

        

        Sivas'ta, çeşitli ürünlerin coğrafi işaret olarak tescil edilmesine katkı sağlayanlara teşekkür belgesi takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Vali Yılmaz Şimşek, Ticaret Borsası tarafından bir otelde düzenlenen törende, "Sivas, köklü kültürü, güçlü üretim geleneği ve zengin birikimiyle Anadolu'nun önemli şehirlerinden birisidir. Bu mirasın en somut göstergelerinden biri de coğrafi işaretli ürünlerimizdir. Coğrafi işaretler, bir ürünü ait olduğu topraklarda anlamlı kılan özellikleri, yöreye özgü bilgi birikimini ve emeği temsil eder. Bu yönüyle sadece ekonomik bir değer değil, kültürel kimliğimizin de önemli bir taşıyıcısıdır." dedi.

        Şimşek, Sivas'ın sahip olduğu doğal zenginlikler, iklim yapısı ve üretim kültürü sayesinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Bugün itibarıyla ilimizde 22 coğrafi işaretli ürün tescillenmiş durumdadır. Bu sayı, Sivas'ın hem üretim gücünü hem de kültürel çeşitliliğini açık şekilde ortaya koymaktadır. Bugün takdim edeceğimiz coğrafi işaret tescil belgesi de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Özellikle yeni tescil edilen Sivas kellesi, bu güçlü coğrafi işaret portföyümüze dahil olarak şehrimizin gastronomi değerlerini daha da zenginleştirmiştir. Coğrafi işaretli ürünlerimiz kültürel bir değer olmanın yanı sıra birer turizm değeridir. Bu ürünlerin tamamı şehrimizin tanıtımına da büyük katkı sağlamaktadır."

        Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak da Sivas'ın gastronomisi ve değerleri öne çıkan şehirlerden olduğunu ifade etti.


        Kentin 22 coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu dile getiren Durak, şunları kaydetti:


        "Yeni başvurular da gelecek. Bu değerler ve coğrafi işaretli ürünler Sivas'a oldukça yakışıyor. Biz, patent, marka ve tasarım tescilleri yapıyoruz. Ülkemizin milli teknolojilerini tescil ediyoruz. Markalarını tescil ederek bunların dünyaya tanıtımını başlatıyoruz. Coğrafi işaretin bunlardan farkı, coğrafi işaret tescilleri, o bölgenin ve yörenin tescil edilmesini sağlayan ürün. Amacımız bu tescillerle birlikte, tescille kalmasından öte başlatmış olduğumuz projelerle bunların katma değer oluşturması ve üreticilerimizin de bundan bir gelir elde etmesi. Bir turist bölgeye geldiği zaman, burada ne yenir, ne alınır diye baktığı zaman bu değerlerin ön plana çıkarılması konusu. Her zaman ifade ediyorum, bu konuda asıl kahraman bu bölgenin üreticileri, halkı, bu bölgenin değerlerine değer katan sizlersiniz."

        Belediye Başkanı Adem Uzun da tescil belgelerinin alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından teşekkür belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

