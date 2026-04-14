        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta çiftçilere nohut ve ayçiçeği tohumu dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve desteklenmek üzere onaylanan "Nohut Üretimini Geliştirme Projesi" ile "Yağlık Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında 133 bin 200 kilogram nohut tohumu ile 3 bin 170 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu temin edilerek üreticilere dağıtıldı.

        Toplam 9 milyon 322 bin 800 lira bütçeli projelerin 6 milyon 992 bin 100 liralık kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe olarak karşılandı. Projeler, merkez ilçe dahil 15 ilçede uygulanacak.

        Proje kapsamında sağlanan tohumlarla yaklaşık 18 bin dekar alanda ekim yapılması hedefleniyor.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, tarım arazilerinin daha etkin kullanılması, üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi adına önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Proje sayesinde önemli miktarda nohut ve ayçiçeği tohumunun üreticilere ulaştırıldığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "Özellikle boş bırakılan ya da nadasa ayrılan arazilerin yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor. Yani toprağımız boş kalmasın, üretim artsın istiyoruz. Yapılan bu desteklerin büyük bir kısmı Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Bu sayede çiftçilerimizin yükü hafifliyor, daha geniş alanlarda üretim yapılmasının önü de açılmış oluyor. İnşallah bu tohumlar, ilimiz genelinde geniş bir alanda toprakla buluşacak ve üretimimize önemli katkılar sağlayacaktır."

        Vali Şimşek, tarım ve hayvancılığın şehrin ekonomisinin temelini oluşturduğunun altını çizerek, üreticilerin her zaman yanında olduklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

