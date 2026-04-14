Sivas'ta uzmanından saman nezlesi uyarısı

Sivas Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Barış Şapcı, Türkiye'de milyonlarca kişiyi etkileyen alerjik rinitin (saman nezlesi) yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtti.



Şapcı, yazılı açıklamasında, hava kirliliği ve kentsel yaşamın artması sebebiyle son yıllarda giderek yaygınlaşan saman nezlesi hakkında bilinçlenmenin önemine dikkati çekti.



Burun kaşıntısı, hapşırık, burun tıkanıklığı ve sulu burun akıntısının hastalığın en sık görülen belirtileri arasında yer aldığını aktaran Şapcı, bazı hastalarda baş ağrısı, nefes darlığı ve koku alma bozukluğunun da görülebildiğini vurguladı.



Şapcı, "Hastaların önemli bir kısmı yılın neredeyse yarısında şikayet yaşıyor. Bu durum günlük yaşamı, uyku düzenini ve iş verimini olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.





Hastalığın oluşumunda genetik yatkınlık, aile öyküsü, sigara dumanına maruz kalma, hava kirliliği ve alerjenlerle temasın etkili olduğunu ifade eden Şapcı, polenler, ev tozu akarları, mantarlar ve hayvan tüylerinin en sık karşılaşılan alerjenler arasında olduğunu aktardı.



Tedavide önceliğin alerjenden korunmak olduğunu belirten Şapcı, "Medikal tedavi, immünoterapi ve bazı durumlarda cerrahi yöntemler uygulanabiliyor. Düzenli poliklinik kontrolleri, hastalığın takibi açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.



Şapcı, polen mevsiminde açık hava aktivitelerinin sınırlandırılması, dış ortam sonrası duş alınması ve yüzün bol su ile yıkanmasını önererek, ev tozu akarlarına karşı yatak odasında halı kullanılmaması ve çarşaf ile yastık kılıflarının sık değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.



Ayrıca sigara dumanı, parfüm ve kimyasal maddelerin de rinit benzeri şikayetlere yol açabileceğini anlatan Şapcı, uygun tedavi ve korunma yöntemleriyle hastalığın kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

