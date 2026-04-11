Sivas'ta Devlet THM korosu ses sanatçıları konser verdi

Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Urfa'dan Kerkük'e Türkü Kervanı" konseri gerçekleştirdi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimimdeki ses sanatçıları, koro ve solo olarak Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Kerkük yörelerinin türkülerini seslendirdi. Katılımın yaşandığı konseri çok sayıda müziksever izledi.

