Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta, Filistin temalı resim sergisi açıldı

        Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Yavuz Selim Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Hayriye Özay ve öğrenciler tarafından hazırlanan serginin açılışı Şems-i Sivasi Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

        Özay, konuşmasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, toplumsal duyarlılık oluşturmak için öğrencileriyle sergiyi oluşturduklarını söyledi.

        Emeği geçen öğrencilerini tebrik eden Özay, "İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde yaptığı katliama karşı bir şey yapamamak beni derinden yaraladı. Bir sanatçı olarak fırçamın gücüne inandım, böylece sergimizi hazırlamaya başladık." dedi.

        Özay, tepkilerini sanatla ortaya koymak istediklerini belirterek, "Bunun neticesinde çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. 101 eserin bulunduğu resim sergisini açtık. Umuyorum ki mazlum Filistin halkının sesi duyulur, katliam bir an önce sona erer." diye konuştu.

        Öğrencilerden Semanur Özdemir ise Filistin'deki acıları, zulmü, çocukların ve insanların yaşadıklarını gördükçe büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

        Filistin temalı resimler çizerek yaşanan insanlık dramını duyurmaya çalıştıklarını aktaran Özdemir, "Öğretmenlerimizin destekleriyle çok anlamlı çalışmalar hazırladığımızı düşünüyorum. Emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, katliamın bir an önce son bulmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Sergi, iki gün açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Camgöz Gary dehşeti!
        Camgöz Gary dehşeti!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        833 yıllık tarihi caminin restorasyonu titizlikle devam ediyor Eğri minares...
        833 yıllık tarihi caminin restorasyonu titizlikle devam ediyor Eğri minares...
        Fadlum Çayı Kızılırmak'a rengini verdi Sivas'ta ilginç doğa olayı her yıl o...
        Fadlum Çayı Kızılırmak'a rengini verdi Sivas'ta ilginç doğa olayı her yıl o...
        Ulaş Gölü'nde su seviyesi yükseldi
        Ulaş Gölü'nde su seviyesi yükseldi
        Sivasspor, yarın İstanbulspor'u konuk edecek
        Sivasspor, yarın İstanbulspor'u konuk edecek
        Sivasspor'da İstanbulspor mesaisi
        Sivasspor'da İstanbulspor mesaisi
        Özbelsan Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Özbelsan Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü