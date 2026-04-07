Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta inşaatta beton kalıbına düşen işçi öldü

        Sivas'ta devrilen beton pompasının çarpması sonucu beton kalıbına düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 15:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Turan Gazi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımdaki bir fabrika inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Bekir Can Kadaş'a (23), devrilen beton pompası çarptı.

        Dengesini kaybederek beton atılan kalıbın içine düşen Kadaş, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Kadaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

