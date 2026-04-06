Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta kuraklığın etkisiyle gün yüzüne çıkan köy yağışlarla yeniden baraj suları altında kaldı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı'nın suları altında kalan ve geçen yıl kuraklığın etkisiyle gün yüzüne çıkan köyün eski yerleşim alanı, yoğun yağışlarla yeniden baraj suları altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 12:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kuraklığın etkisiyle gün yüzüne çıkan köy yağışlarla yeniden baraj suları altında kaldı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı'nın suları altında kalan ve geçen yıl kuraklığın etkisiyle gün yüzüne çıkan köyün eski yerleşim alanı, yoğun yağışlarla yeniden baraj suları altında kaldı.

        İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pusat köyünde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan Pusat-Özen Barajı'nın 2008'de tamamen dolmasıyla bazı yapılar su altında kaldı.

        Yerleşim yeri ise yaklaşık 200 metre üst kısma taşındı.

        Kuraklık ve tarımsal sulamanın etkisiyle geçen yıllarda su seviyesi ciddi oranda düşen baraj, kış dönemindeki yoğun yağışlar ve karların erimesiyle eski günlerine kavuştu.

        Su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle gün yüzüne çıkan Pusat Cami ve köyün eski yerleşim alanı ise yağışların ardından yeniden sular altında kaldı. Caminin minaresinin sadece bir bölümü görülebiliyor.

        Yağışlarla barajdaki doluluk oranının daha da artması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

