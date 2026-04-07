        Sivas'ta kurbanlık fiyatları açıklandı

        Sivas'ta kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları belirlendi.

        Giriş: 07.04.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Başkan Hayrullah Karakaya, Kurban Bayramı öncesi kentteki besiciler ve kombina sahipleriyle toplantı yaptı.

        Toplantının ardından kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Karakaya, tosun canlı kilogram fiyatını 510 lira, damızlık vasfını kaybetmiş ineğin ise canlı kilogram fiyatını 475 lira, dişi koyunun 350 lira, koçun ise 450 liradan satılacağını belirtti.

        Karakaya, kesim ücretlerinin ise büyükbaş hayvanlarda 10 bin lira, küçükbaşlarda ise 3 bin lira olduğunu, söküm ve paylama işleminin 10 bin lira, et çekiminin de kilogram başına 25 lira olarak uygulanacağını ifade etti.

        Kurban Bayramı öncesinde hayvan alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi veren Karakaya, küpesi olmayan hayvanların kesinlikle alınmaması gerektiğine dikkati çekti.

        Et çekimi konusunda da uyarılarda bulunan Karakaya, hijyenik olmayan ve denetimsiz ortamlarda yapılan işlemlerden uzak durulmasını ve yalnızca güvenilir kasapların tercih edilmesini istedi.

        Et çekimiyle ilgili denetimlerin süreceğini aktaran Karakaya, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merdiven altı et çekimine kesinlikle izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, et çekim işlemlerini hijyen kurallarına uygun olarak çalışan kasaplarda yaptırmalarıdır. Bayram döneminde ortaya çıkan, seyyar ve denetimsiz et çekim hizmetlerinden uzak durulmalı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

