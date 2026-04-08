        Sivas'ta şehitler anısına futbol müsabakası düzenlendi

        Sivas'ta Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına futbol müsabakası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 19:25 Güncelleme:
        Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Taha Akgül Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakada, il protokolü, emniyet teşkilatı mensupları ve gazeteciler, üzerinde Sivaslı şehitlerin isimlerinin yazdığı formaları giydi.

        Müsabaka öncesinde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türk Polis Teşkilatının 181 yıllık köklü bir gelenek ve güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğunu söyledi.

        Şimşek, müsabakanın şehitler anısına düzenlendiğini belirterek, "Polislerimiz ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için hukukun üstünlüğünü esas alarak 7 gün 24 saat büyük bir fedakarlıkla görev yapıyor. Bu görevi ifa ederken canlarını ortaya koyuyorlar. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." dedi.

        Vali Şimşek’in de formasını giydiği kırmızı takım, müsabakayı 2-1’lik skorla kazandı.

        Şimşek, müsabakanın ardından her iki takımı da tebrik ederek, etkinliğe katkı sunan tüm kurum ve katılımcılara teşekkür etti.

        Programda Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

