Sivas'ta taşkın nedeniyle Celallı-Karayün kara yolu trafiğe kapatıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde eriyen kar suları ve aşırı yağışlardan dolayı Acısu Irmağı ve Kızılırmak Nehri'nin taşması nedeniyle Celallı-Karayün kara yolu trafiğe kapatıldı.



Hafik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri taşkın yaşanan yolu trafiğe kapatırken, Karayolları Şube Müdürlüğü ve İlçe Özel İdaresi ekipleri de yoldaki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.



Ekipler bölgede iş makineleriyle borular döşeyerek menfez çalışması yaptı.



Hafik Ziraat Odası Başkanı Osman Karakaş, AA muhabirine, Dışkapı köyünde Acısu Irmağı ve bölgeden geçen Kızılırmak Nehri'nin yatağından taşması sonucu çok sayıda arazinin sular altında kaldığını söyledi.



Hasar tespiti için gerekli başvuruların yapıldığını belirten Karakaş, "Dışkapı köyümüzde 10 bin dönüme yakın, çevresindeki Yarhisar, Çimenyenice ve Durulmuş köylerinde yaklaşık 30 bin dönüm civarında tarım arazisinde hasarımız mevcut." dedi.



Karakaş, su taşkınlarının yerleşim yerlerini de tehdit ettiğini vurgulayarak, "Esas korktuğumuz alan Dışkapı köyünün önündeki gölün ve su birikintisinin taşmasıdır. Burası aynen bir baraj haline geldi, çok yüksek potansiyelde su var. İnşallah orayı su basmadan kurtarabiliriz. Eğer orası taşarsa ahırlar ve evler gidecek, çok büyük zarar olacağını görüyoruz ve hissediyoruz." diye konuştu.

