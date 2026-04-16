        Suşehri'nde çevre temizliği yapıldı

        Suşehri'nde çevre temizliği yapıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ve Suşehri Belediyesi Gençlik Kulübü üyelerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında, Kılıçkaya Barajı Mesire Alanı'na giden öğrenciler burada çevre temizliği gerçekleştirdi.

        Suşehri Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hümeyra Hançer Tok rehberliğinde, Belediye Gençlik Kulübü Başkanı Burhan Sezgin ve kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü.

        Mesire alanı bölgesinde bulunan çöpleri toplayan gönüllüler, daha sonra burada gönüllerince eğlendi.

        Sezgin, yaptığı açıklamada, anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

        Sağlıklı bir yaşamın yalnızca bedenle değil, çevreyle de mümkün olduğu bilinciyle doğaya sahip çıkmak amacıyla çevre temizliği gerçekleştirdiklerini belirten Sezgin, "Çevre temizliğinin ardından yürüyüş yapılarak hareketin ve dayanışmanın gücü hissedildi. Katılım sağlayan üyelerimize ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşüyor
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Altın fiyatları yükselişte
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        Arda Güler tarihe geçti!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        'Altın adam' yakalandı
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
