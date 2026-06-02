Ulaş Müftülüğü kurban bağışında il birincisi oldu

Ulaş Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2026 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında il birincisi oldu.



İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV Ulaş Şubesi olarak 390 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



TDV Ulaş Şubesinin geçen yıl da kurban bağışında il birincisi olduğunu belirten İçli, "TDV Ulaş Şubesi geçen yıla göre yüzde 32 oranında artan vekalet kurban bağışı ile hem kendi rekorunu kırmış hem de Sivas'ın ilçeleri arasında bu yıl da zirvedeki yerini korumuştur." dedi.



İçli, emeği geçen hayır sahiplerine ve görevlilere teşekkür ederek şunları kaydetti:



"Bu başarı hepimizin. Hayır yarışında Sivas ilçeleri arasında birinci olmamıza vesile olan, gece gündüz demeden fedakarca gayret eden din görevlilerimize, Kur’an kursu öğreticilerimize, daire personelimize ve tüm TDV gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyilik yolculuğumuzda bizi yalnız bırakmayan, bizlere güvenerek kurban bağışında bulunan tüm hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyorum."



