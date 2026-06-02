        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Ulaş Müftülüğü kurban bağışında il birincisi oldu

        Ulaş Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2026 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında il birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 09:33 Güncelleme:
        İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV Ulaş Şubesi olarak 390 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        TDV Ulaş Şubesinin geçen yıl da kurban bağışında il birincisi olduğunu belirten İçli, "TDV Ulaş Şubesi geçen yıla göre yüzde 32 oranında artan vekalet kurban bağışı ile hem kendi rekorunu kırmış hem de Sivas'ın ilçeleri arasında bu yıl da zirvedeki yerini korumuştur." dedi.

        İçli, emeği geçen hayır sahiplerine ve görevlilere teşekkür ederek şunları kaydetti:

        "Bu başarı hepimizin. Hayır yarışında Sivas ilçeleri arasında birinci olmamıza vesile olan, gece gündüz demeden fedakarca gayret eden din görevlilerimize, Kur’an kursu öğreticilerimize, daire personelimize ve tüm TDV gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyilik yolculuğumuzda bizi yalnız bırakmayan, bizlere güvenerek kurban bağışında bulunan tüm hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Tekne keyfi
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        Millilerden dört dörtlük prova!
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
