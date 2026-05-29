        Aziz Yıldırım Tekirdağ'da Fenerbahçelilerle buluştu:

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulüpte son yıllarda yaşanan başarısızlıkların sona ermesi gerektiğini belirterek "Bu başarısızlığı durdurmamız lazım. Bir toparlanma lazım. Bu da şampiyonlukla olur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Çorlu Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret eden Yıldırım, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

        Yıldırım, yaptığı konuşmada kulüpte son 12 yıldır sportif anlamda istenilen başarıların elde edilemediğini ifade etti.


        Yıldırım, "Bu başarısızlığı durdurmamız lazım. Bir toparlanma lazım. Bu da şampiyonluk yani. Şampiyon olmazsanız bunu hiçbir şekilde durduramazsınız. Onun için ben ve arkadaşlarım bu mesele için aday olduk. Seçilirsek güçlü bir kadroyla bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yaparız." ifadelerini kullandı.

        Her zaman daha iyi Fenerbahçe için çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, kulübün geleceğine yönelik yatırımların önem taşıdığını belirtti.


        Transfer çalışmalarına bizzat dahil olduğunu ve iki santrfor transferi için görüşmelerin devam ettiğini anlatan Yıldırım, "İki santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, görüşüyorum. İstersek önümüzdeki hafta bu süreci tamamlayabiliriz ancak acelemiz yok. Takım yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İyi bir takım, iyi bir kadro kurup hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

