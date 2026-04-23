Tekirdağ'da "23 Nisan" resim sergisi açıldı

Tekirdağ'da "23 Nisan" temalı resim sergisi açıldı. İlkokul öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resim çalışması yaptı. Öğrencilerin eserlerinden oluşan resim sergisi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrencilerden resimler hakkında bilgi aldı. Resim sergisi 2 gün boyunca ziyarete açık olacak.

