        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da arıtma çamurlarının enerjiye dönüştürülmesi hedefleniyor

        Tekirdağ'da arıtma tesislerinden elde edilen çamurun enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması amacıyla proje hazırlandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Tekirdağ Valiliğince, bölgedeki tesislerde arıtma sonrası ortaya çıkan çamurun yakıt olarak değerlendirilmesine yönelik hazırlanan projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulduğu öğrenildi.

        Proje kapsamında çamurun düşük ısıyla kurutularak enerji üretiminde kullanılması hedefleniyor.

        Projede görev alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, Trakya'da 19 organize sanayi bölgesi bulunduğunu, bunların 14'ünün Tekirdağ'da yer aldığını söyledi.

        Bölgede 20'nin üzerinde evsel atık su arıtma tesisi bulunduğunu belirten Tecer, "Bu tesislerden hem endüstriyel hem de evsel olarak günlük yaklaşık 3 bin ton arıtma çamuru elde ediliyor." dedi.

        Arıtma çamurunun yüksek kalorifik değere sahip olduğuna dikkati çeken Tecer, ortaya çıkan katı maddenin atık olmadığını, enerjiye dönüştürülebilecek bir kaynak niteliğinde olduğunu vurguladı.

        Dünyada arıtma çamurlarının enerji üretiminde değerlendirildiğini vurgulayan Tecer, Tekirdağ'da da bu potansiyelin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

        - Entegre sistem önerisi

        Bölgede bazı çimento fabrikalarının arıtma çamurlarını yakıt olarak kullanabildiğini aktaran Tecer, mevcut uygulamaların artırılması gerektiğini dile getirdi.

        Tecer, arıtma çamurlarının bireysel değil, entegre bir sistemle değerlendirilmesinin daha verimli olacağını belirterek, "OSB’lerden ve diğer tesislerden çıkan çamurların tek merkezde toplanarak kurutulması ve yakıt olarak kullanılması gerekiyor." dedi.

        Daha önce hazırlanan raporlarda da bu yöntemin öne çıktığını ifade eden Tecer, ortak arıtma tesislerinden çıkan çamurların merkezi bir yapıda toplanarak doğrudan enerjiye dönüştürülmesinin en fizibil seçeneklerden biri olduğunun ortaya konulduğunu kaydetti.

        Evsel atık su çamurlarının uygun arıtma süreçlerinin ardından tarımda gübre olarak değerlendirilebileceğini belirten Tecer, bu alanda da çalışmaların başlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
