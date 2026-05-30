        Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da midibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Tekirdağ'da midibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolcu midibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 23:00 Güncelleme:
        H.B.Ç. idaresindeki yolcu midibüsü, İsmet İnönü Bulvarı’nda seyir halindeyken C.S’nin kullandığı 34 UK 4163 plakalı panelvan tipi hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari araçta bulunan H.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü C.S. ile araçta bulunan 7 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        H.S'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, midibüsün çarptığı hafif ticari aracın savrularak park halindeki tıra çarpması ve ardından devrilmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

