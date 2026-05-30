Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.





Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor.



Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi'nde yoğunluk meydana geldi. Yenice, Yeniçiftlik ve Beyazköy mevkilerinde zaman zaman trafik durdu.



Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bulunan 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev alıyor.



Kara yolundaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

