        Tekirdağ'da "Roman Kültür Etkinliği" düzenlendi

        Tekirdağ'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla "Roman Kültür Etkinliği" düzenlendi.

        Giriş: 08.04.2026 - 17:55 Güncelleme:
        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, Roman vatandaşların tarih boyunca kültürel zenginlikleriyle toplumun en önemli parçası olduğunu söyledi.

        8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nün sadece eğlenceden ibaret olmadığını aktaran Özdemir, "Tarih sahnesine baktığımızda Romanların süreç içerisinde birçok soykırıma uğradığı görülüyor. Bu günü adeta bir anma ve hatırlama günü olarak kabul etmek istiyorlar." diye konuştu.

        Özdemir ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ortaya konulan eylem planı kapsamında yapılan çalışmaları anlattı.

        Tekirdağ Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Göksel Fil ise eğitimden istihdama, barınmadan sağlık hizmetlerine kadar yaşanan problemlerin giderilmesi için somut adımlar atıldığını belirtti.

        Roman vatandaşlar için fırsat eşitliğini gözeten politikaların üretilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Fil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendilerine verdiği önem için teşekkür etti.

        Daha sonra Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentte Roman vatandaşlar için yapılan çalışmalar slayt eşliğinde anlatıldı.

        Etkinlik, Ritm-i Ahenk Topluluğu'nun gerçekleştirdiği anma dinletisi ve SODAM kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerin gezilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

