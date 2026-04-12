        Tekirdağ'da "sarı gelin" tarlaları renklendirdi

        Tekirdağ'da bahar aylarıyla çiçek açan ve şehrin "sarı gelini" olarak adlandırılan kanola bitkisi, tarım arazilerinde sarı tonların hakim olduğu görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Tarlalarda ortaya çıkan manzara, kırsal alanlara farklı bir renk kattı.

        Kanola bitkisinin çiçeklenme dönemine girmesiyle sarı ve yeşil tonlar iç içe geçti.

        Kentte bazı noktalarda oluşan görsel uyum, özellikle güzergahlardan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor. Araçlarından inen sürücü ve yolcular çektikleri fotoğraflarla bu görüntüleri anılarına katıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kanola tarlalarının her yıl nisan ayında Tekirdağ'ın doğal peyzajına katkı sunduğunu söyledi.

        Ziyaretçilerin tarlaların oluşturduğu manzarayı fotoğraflayarak kayıt altına aldığını aktaran Karaküçük, "Kanola sarısı, buğdayın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi kentte dikkat çekici bir bütünlük oluşturuyor." dedi.

        Karaküçük, kanola tarlalarının fotoğraf tutkunları için her yıl çekim alanına dönüştüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

