        Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da "TCG Enez" gemisi ziyarete açıldı

        Tekirdağ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın avlama gemisi "TCG Enez" ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Ceyport Limanı'na demirleyen "TCG Enez"de görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

        Çocuklardan Rıdvan Erhan, gazetecilere, 23 Nisan dolayısıyla kente gelen gemiyi babasıyla gezdiklerini söyledi.

        Erhan, 23 Nisan'ın çocukların bayramı olmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Bugün ilimize gelen gemiyi gezdik. Daha önce hiç böyle bir gemi gezmemiştim. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Komutanlar da bizleri bilgilendirdi." dedi.

        Yusuf Efe de anlamlı bir günde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiyi gezerek bilgi sahibi olduğunu belirtti.

        Gemi, ziyaret saatinin tamamlanması sonrası kentten ayrılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

