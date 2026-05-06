        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde vatandaşlar el hijyeni konusunda bilgilendirildi.

        Giriş: 06.05.2026 - 08:48 Güncelleme:
        El Hijyeni Günü kapsamında hastane girişinde bilgilendirme standı kuruldu.


        Stantta hem sağlık çalışanlarına hem de vatandaşlara doğru el yıkama alışkanlıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.


        Hastane başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da standı ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla görüştü.


        -Kaymakam Tunçer'e ziyaret


        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

        Halisçelik ve Tunçer makamda bir süre sohbet etti.

        Tunçer, ziyaret için Halisçelik'e teşekkür etti.

        -Rektör Şahin Barbaros Denizcilik MYO inşaatını gezdi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yapımına başlanan Barbaros Denizcilik Meslek Yüksekokulu (MYO) yeni hizmet binasının inşaat alanını ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin, projenin son durumu ve teknik detaylar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


        Yapımı devam eden binada, yüksek deprem güvenliği sağlamak amacıyla ileri mühendislik teknikleri kullanılıyor.

        Yaklaşık 2000 metrekare inşaat alanına sahip olan ve zemin kat olarak projelendirilen yapının taşıyıcı sisteminde, Japonya'daki modern yapılarda da tercih edilen "Burkulması Önlenmiş Çapraz" çelik konstrüksiyon sistemi uygulanıyor.

        İnceleme sırasında Şahin'e, Genel Sekreter Gökhan Saygı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Ahmet Bal ile teknik personel eşlik etti.













        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

