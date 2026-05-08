Trakya Kariyer Fuarı son gününde devam ediyor

Tekirdağ'da düzenlenen "Trakya Kariyer Fuarı" son gününde de yoğun katılımla sürüyor.



Türkiye İş Kurumu koordinasyonunda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuarda öğrenciler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli firmalarla bir araya geliyor.



Fuarda kurulan stantlarda öğrencilere kariyer planlaması, staj ve iş imkanları hakkında bilgi veriliyor.



NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AA muhabirine, fuarın kamu kurumları ile ulusal ve uluslararası firmaları öğrencilerle buluşturduğunu söyledi.



Fuarda binlerce öğrencinin firmalarla yüz yüze görüştüğünü belirterek, fuarların öğrencilerin iş dünyasıyla iletişim kurması açısından önemli olduğunu dile getirdi.



Öğrenci Burak Şekerci de fuarın iş dünyasıyla etkileşim kurmaları ve kariyer hedefleri konusunda kendilerine ufuk olduğunu ifade etti.





Fuar, paneller ve çeşitli etkinliklerle gün boyunca sürecek.







