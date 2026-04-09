Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu

Tokat'ın 1450 rakımlı Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede kar yağışı sonrası doğa beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı. İlçeye bağlı Alan köyü yolu kar yağışı sonrası ulaşıma kapanırken, Özel İdare ekiplerinin çalışması sonrası köy yolu ulaşıma açıldı.

