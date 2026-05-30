BBP Genel Başkanı Destici, Tokat'ta konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Eğer devletiniz yoksa, güçlü bir devletiniz yoksa ne bayram yaşayabilirsiniz ne düğün dernek yaşayabilirsiniz ne örfünüzü, adetinizi, inancınızın gereğini yapabilirsiniz." dedi.



Destici, yeniden belde statüsü kazanması dolayısıyla 7 Haziran'da ara seçim yapılacak Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.



Bir millet için güçlü ve bağımsız bir devletin önemli olduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:



"Eğer devletiniz yoksa, güçlü bir devletiniz yoksa ne bayram yaşayabilirsiniz ne düğün dernek yaşayabilirsiniz ne örfünüzü, adetinizi, inancınızın gereğini yapabilirsiniz. İşte Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin hali ortada. Çin işgali ve zulmü altında bayramı bayram gibi kutlayamıyorlar. İşte Filistin'dekilerin, Gazze'dekilerin hali ortada, Yemen'dekilerin, Sudan'dakilerin, Somali'dekilerin, Myanmar'dakilerin, Kırım'dakilerin, Kafkaslar'dakilerin durumları ortada. Onun için biz Büyük Birlik Partisi olarak her şeyden önce ne diyoruz? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliğidir. Onun için Büyük Birlik Partisi, kendi çıkarlarının önünde her zaman devletinin, ülkesinin, milletinin çıkarlarını tutmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Millete hizmet, bizim önceliğimizdir. Allah'ın rızasını kazanmak ve millete hizmet etmek yani Hakk'ın yanında ve halkın içinde olmak. Halkın derdiyle dertlenmek, sorunlarını çözme gayreti içinde olmak, meselelerini dinlemek ve taleplerini yerine getirmek. Bizim siyasetteki gayemiz budur.





Anadolu'da, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan ve vatandaşlık bağıyla bağlı, 'Türk' maddesinden rahatsız olmayan, şu rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan 85 milyonun partisiyiz. 85 milyonun da huzuru, mutluluğu ve sevinci için çalışıyoruz."



- "Onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız"



Kırmızı çizgilerinin terör ve şiddet olduğunu dile getiren Destici, "Kim terör ve şiddeti yapıyorsa, kim terör ve şiddeti övüyorsa karşısında Mustafa Destici'yi bulur, Büyük Birlik Partilileri bulur." dedi.





Destici, şöyle devam etti:



"Geçmişte şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu buluyordu. Burada da şehidimiz var. İsmi okulumuza verilmiş. Cenabıhak bu şehidimizle birlikte bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Cenabıhak acınızı hafifletsin, sabrınızı artırsın inşallah. Şehitlerimiz bu bayrak inmesin, bu ezan dinmesin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünya var oldukça var olsun, ülkemiz bölünmesin, milletimiz parçalanmasın diye çalışmıştır, canını vermiştir, bize böyle güzel bir ülke emanet etmiştir. Onun için onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Şehitlerimizin ruhunun da ailelerinin de incitilmesine asla ve kata rıza göstermeyeceğiz."



Destici, seçimde destek istediği belde belediye başkan adayları Ömer Geçit ve belediye meclis üyesi adaylarıyla halkı selamladı.



