Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri BBP Genel Başkanı Destici, Tokat'ta konuştu:

        BBP Genel Başkanı Destici, Tokat'ta konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Eğer devletiniz yoksa, güçlü bir devletiniz yoksa ne bayram yaşayabilirsiniz ne düğün dernek yaşayabilirsiniz ne örfünüzü, adetinizi, inancınızın gereğini yapabilirsiniz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 14:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkanı Destici, Tokat'ta konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Eğer devletiniz yoksa, güçlü bir devletiniz yoksa ne bayram yaşayabilirsiniz ne düğün dernek yaşayabilirsiniz ne örfünüzü, adetinizi, inancınızın gereğini yapabilirsiniz." dedi.

        Destici, yeniden belde statüsü kazanması dolayısıyla 7 Haziran'da ara seçim yapılacak Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

        Bir millet için güçlü ve bağımsız bir devletin önemli olduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

        "Eğer devletiniz yoksa, güçlü bir devletiniz yoksa ne bayram yaşayabilirsiniz ne düğün dernek yaşayabilirsiniz ne örfünüzü, adetinizi, inancınızın gereğini yapabilirsiniz. İşte Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin hali ortada. Çin işgali ve zulmü altında bayramı bayram gibi kutlayamıyorlar. İşte Filistin'dekilerin, Gazze'dekilerin hali ortada, Yemen'dekilerin, Sudan'dakilerin, Somali'dekilerin, Myanmar'dakilerin, Kırım'dakilerin, Kafkaslar'dakilerin durumları ortada. Onun için biz Büyük Birlik Partisi olarak her şeyden önce ne diyoruz? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliğidir. Onun için Büyük Birlik Partisi, kendi çıkarlarının önünde her zaman devletinin, ülkesinin, milletinin çıkarlarını tutmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Millete hizmet, bizim önceliğimizdir. Allah'ın rızasını kazanmak ve millete hizmet etmek yani Hakk'ın yanında ve halkın içinde olmak. Halkın derdiyle dertlenmek, sorunlarını çözme gayreti içinde olmak, meselelerini dinlemek ve taleplerini yerine getirmek. Bizim siyasetteki gayemiz budur.


        Anadolu'da, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan ve vatandaşlık bağıyla bağlı, 'Türk' maddesinden rahatsız olmayan, şu rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan 85 milyonun partisiyiz. 85 milyonun da huzuru, mutluluğu ve sevinci için çalışıyoruz."

        - "Onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız"

        Kırmızı çizgilerinin terör ve şiddet olduğunu dile getiren Destici, "Kim terör ve şiddeti yapıyorsa, kim terör ve şiddeti övüyorsa karşısında Mustafa Destici'yi bulur, Büyük Birlik Partilileri bulur." dedi.


        Destici, şöyle devam etti:

        "Geçmişte şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu buluyordu. Burada da şehidimiz var. İsmi okulumuza verilmiş. Cenabıhak bu şehidimizle birlikte bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Cenabıhak acınızı hafifletsin, sabrınızı artırsın inşallah. Şehitlerimiz bu bayrak inmesin, bu ezan dinmesin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünya var oldukça var olsun, ülkemiz bölünmesin, milletimiz parçalanmasın diye çalışmıştır, canını vermiştir, bize böyle güzel bir ülke emanet etmiştir. Onun için onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Şehitlerimizin ruhunun da ailelerinin de incitilmesine asla ve kata rıza göstermeyeceğiz."

        Destici, seçimde destek istediği belde belediye başkan adayları Ömer Geçit ve belediye meclis üyesi adaylarıyla halkı selamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Kelkit Çayı'na düşen 2 genç, 169 kişilik ekip tarafından aranıyor
        Kelkit Çayı'na düşen 2 genç, 169 kişilik ekip tarafından aranıyor
        Başçiftlik'te mayıs sonunda kar sürprizi: Osmanlı Yaylası beyaza büründü
        Başçiftlik'te mayıs sonunda kar sürprizi: Osmanlı Yaylası beyaza büründü
        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ta ekiplerin taşkın riski bulunan bölgelerdeki çalışmaları devam ediy...
        Tokat'ta ekiplerin taşkın riski bulunan bölgelerdeki çalışmaları devam ediy...
        Tokat'ta çaya düşüp kaybolan 2 genç, üç ayrı koldan aranıyor (2)
        Tokat'ta çaya düşüp kaybolan 2 genç, üç ayrı koldan aranıyor (2)