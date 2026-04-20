Niksar'da çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir çiğköfte dükkanında çıkan yangında hasar meydana geldi. Bengiler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Şenol Kandemir'e ait iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

