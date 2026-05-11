Niksar'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Gökçeli beldesinde bulunan Şehit Necmettin Yiğit İlkokulunda gerçekleştirilen eğitim programında, öğrencilere uygulamalı trafik eğitim parkurunda akülü araçlarla trafik kurallarını anlattı. Eğitim kapsamında öğrencilere, yaya geçitlerinde araç ve yayaların uyması gereken kurallar, trafik işaret levhalarının önemi, trafik ışıklarında dikkat edilmesi gereken hususlar, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, yaya ve bisiklet yollarının doğru kullanımı ile yayalara öncelik verilmesi konularında bilgiler verildi.

