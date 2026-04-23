        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

        Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Artova ve Başçiftlik ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural tarafından çelenk sunumu yapıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

        İlçe Spor Salonu'nda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural tarafından yapıldı.

        Törende öğrenciler tarafından şiirler ve çeşitli gösteriler yapıldı.


        - Turhal

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Eyimaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra kutlamalar Turhal Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda devam etti.

        Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Eyimaya yaptı.

        Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, dans gösterileri sunuldu.

        İlçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

        Törene Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tolgahan Solak, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Başçiftlik

        Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Çelenk sunma töreninin ardından bayram kutlama programı Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

        Günün anlam öneminin okunması, öğrencilerin şiir ve gösterilerinin ardından, ana sınıfı öğrencilerinin gösterileri gerçekleştirildi. İlçe genelinde düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereye giren öğrencilere de hediyeler verildi.

        Programa Kaymakam Murat Görmüş, Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Ertürkler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Artova

        Artova'da Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlayan törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Spor Salonunda devam eden programda öğrenciler gösteriler sergiledi ve şiirler okudu.

        Programa Kaymakam Ömer Karadağ, Belediye Başkanı Ali Güner, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Karatepe, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Ferdi Atuner'e veda
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi

        Benzer Haberler

        Erbaa Belediyesi 2. Kitap Fuarı başladı
        Erbaa Belediyesi 2. Kitap Fuarı başladı
        Pazar Belediye Başkanı Pervanlar, koltuğunu öğrenciye devretti
        Pazar Belediye Başkanı Pervanlar, koltuğunu öğrenciye devretti
        Minik vali okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılması talimatı verdi
        Minik vali okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılması talimatı verdi
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, koltuğunu öğrenciye devretti
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, koltuğunu öğrenciye devretti
        TOGÜ Hastanesi'nde sağlıkta dijital dönüşüm adımı
        TOGÜ Hastanesi'nde sağlıkta dijital dönüşüm adımı
        Başkan Yazıcıoğlu, makamını miniklere devretti
        Başkan Yazıcıoğlu, makamını miniklere devretti