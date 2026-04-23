Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Erbaa Belediyesi 2. Kitap Fuarı başladı

        Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 13:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbaa Belediyesince Bilim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen fuara 100 yayınevi 40 yazar katılıyor.


        Erbaa Kaymakamı Remzi Demir, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kitapların bilginin, görgünün, hayal dünyasının en uç noktasında yer alan hazine olduğunu vurgulayarak, "Kitaplar insanlığın ortak hafızası geçmişle gelecek arasında köprü toplumların etkileşim aracıdır. Ben böyle güzel bir organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlarımızı kutluyorum." dedi.


        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de kitap okuyan bir neslin düşünen bir toplumun temeli olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki Erbaa, okuyan, araştıran, üreten bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen yayınevlerimize, yazarlarımıza, kıymetli hemşehrilerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu anlamlı günü çocuklara armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.


        Konuşmaların ardından açılışı yapılan kitap fuarı, 3 Mayıs'a kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

