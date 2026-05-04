Tokat'ta bir sitenin istinat duvarı çöktü.



Kentte iki gündür etkili olan yağış sonrası Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı gürültüyle girişe doğru çöktü.



İstinat duvarının çökmesiyle bir araç yoldan düştü, bir otomobil ise asılı kaldı.





İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri alanı güvenlik şeridine aldı. AFAD ekipleri çalışma başlattı.



Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve AFAD İl Müdürü Mehmet Rıza Andiç bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.



Vali Köklü, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.



