        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta bir sitenin istinat duvarı çöktü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 07:20 Güncelleme:
        Kentte iki gündür etkili olan yağış sonrası Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı gürültüyle girişe doğru çöktü.

        İstinat duvarının çökmesiyle bir araç yoldan düştü, bir otomobil ise asılı kaldı.


        İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri alanı güvenlik şeridine aldı. AFAD ekipleri çalışma başlattı.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve AFAD İl Müdürü Mehmet Rıza Andiç bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Vali Köklü, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
        Uşak'ta zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        "Süper hücre" fırtınası!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İtalya Serie A'da şampiyon Inter!
        Trump: Kabul edilemez
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Şarampole devrildi! 3 ölü, 40 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Tokat'ta sağanak ulaşımı aksattı
        Tokat-Sivas kara yolu yaşanan taşkın nedeniyle kısa süreli trafiğe kapandı
        Tokat-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi
        Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Tokat'ta köylüler "şükür duası" geleneğini 61 yıldır sürdürüyor
        Tokat'ın çatı katında bahar ayındaki kış manzarası mest etti
