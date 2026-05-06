Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 06.05.2026 - 18:05 Güncelleme:
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İ.Y. (29) idaresindeki 25 LU 200 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye D-100 kara yolu Irmak köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, araçta bulunan E.A.Y. (3), A.Y. (1), Ş.I. (19), F.Y. (27) ve Ş.I. (60) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri