Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta taşkın riski bulunan Turhal'daki bir okul ile bir köyden taşımalı eğitime 2 gün ara verildi

        Tokat'ta taşkın riski bulunan Turhal'daki bir okul ile bir köyden taşımalı eğitime 2 gün ara verildi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski nedeniyle bir ilkokul ile bir köyden taşımalı eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 23:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta taşkın riski bulunan Turhal'daki bir okul ile bir köyden taşımalı eğitime 2 gün ara verildi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski nedeniyle bir ilkokul ile bir köyden taşımalı eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısında bazı kararlar alındığı belirtildi.

        Bu kapsamda Turhal ilçesinde Çevlikler İlkokulu ile Arapören köyünden taşımalı eğitime 1-2 Haziran tarihlerinde ara verildiği aktarılan açıklamada, "Müftü, Yunus Emre, Yavuz Selim, Celal, Meydan, Kova, Fatih, Camii Kebir ve Kazım Karabekir mahalleleri, Tatlıcak ve Şatıroba köyleri ile Pazar mahallesinin bir kısmında tahliye tedbirleri kaldırılmıştır. Varvara, Hamam, Çevlikler ve Borsa mahalleleri ile Arapören, Kızkayası (Eski Pazar yolu altı), Elalmış (tren yolu altı), Sütlüce (Amasya yolu altı) ve Samurçay (tren yolu altı) köylerinde ise tahliye tedbirleri devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

        Erbaa ilçesinde de Kızılçubuk, Tepekışla ve Çevresu köyleri ile organize sanayi içinde bulunan kesme çiçek sera alanı için tahliye tedbirlerinin kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, "Pazar ilçesinde de Çiftlik köyü, Merkez Mahallesi Ada mevkisi ve Ovayurt köyü kanal altı bölgede bulunan üç hayvancılık işletmesi haricinde tahliye tedbirleri kaldırılmıştır. Esentepe Mahallesi Köprübaşı Küme Evleri mevkisi, Sinanpaşa Mahallesi Pazar-Kalaycık mevkisinde ise tahliye tedbirlerinin devamına karar verilmiştir." bilgisi verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar

        Benzer Haberler

        Tokat'ta taşkın tedbirlerinde kademeli normalleşme süreci başladı
        Tokat'ta taşkın tedbirlerinde kademeli normalleşme süreci başladı
        Kelkit Çayı'na düşen 2 genç, 169 kişilik ekip tarafından aranıyor (2)
        Kelkit Çayı'na düşen 2 genç, 169 kişilik ekip tarafından aranıyor (2)
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        BBP Genel Başkanı Destici, Tokat'ta konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Tokat'ta konuştu:
        Kelkit Çayı'na düşen 2 genç, 169 kişilik ekip tarafından aranıyor
        Kelkit Çayı'na düşen 2 genç, 169 kişilik ekip tarafından aranıyor
        Başçiftlik'te mayıs sonunda kar sürprizi: Osmanlı Yaylası beyaza büründü
        Başçiftlik'te mayıs sonunda kar sürprizi: Osmanlı Yaylası beyaza büründü