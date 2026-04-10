Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Tokat İl Jandarma Komutanlığınca, 5 şüphelinin Reşadiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramada 38 uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 50 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı, jandarmaya götürüldü.

