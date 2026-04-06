Turhal'da "Maarifin Kalbinde Çocuk" etkinliği düzenlendi

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Maarifin kalbinde çocuk" etkinliği gerçekleştirildi. Atatürk Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki etkinlikte öğrencilerle buluşan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Mertol, hikaye anlatımını storigami tekniğiyle birleştirdi. Origami sanatı eşliğinde düzenlenen etkinlikte masal kahramanı kuğu canlandırılırken, program sonunda Okul Müdürü Keziban Özcan, Mertol'a çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.