ÜNİLİG salon futbolu grup müsabakaları TOGÜ'de başladı

Üniversitelerarası Salon Futbolu (ÜNİLİG) Grup Müsabakaları'nın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) başladığı bildirildi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG salon futbolu grup müsabakaları, TOGÜ ev sahipliğinde düzenleniyor.





Turnuvaya kadınlarda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bartın Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi; erkeklerde ise mücadele ederken; erkekler kategorisinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi katılıyor.



Turnuvada ilk maçlarda erkeklerde TOGÜ, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini 10-8; kadınlarda ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Erciyes Üniversitesini 3-2, TOGÜ, Bartın Üniversitesini de 7-3 mağlup etti.



Turnuva, 8 Nisan'da sona erecek.







