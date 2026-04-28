Beşikdüzü'nde Turizm Haftası kutlandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.





Beşikdüzü Fatih Ticaret ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Yöresel ürünler ile yiyeceklerin tanıtıldığı etkinlikte, Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi halk dansları topluluklarınca gösteri sunuldu.



Programa, Kaymakam Ferhat Vardar, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Yeşilbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Durmuş, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

