Beşikdüzü'nde Turizm Haftası kutlandı
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Beşikdüzü Fatih Ticaret ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yöresel ürünler ile yiyeceklerin tanıtıldığı etkinlikte, Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi halk dansları topluluklarınca gösteri sunuldu.
Programa, Kaymakam Ferhat Vardar, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Yeşilbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Durmuş, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.