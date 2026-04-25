Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabının dokuzuncu haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u deplasmanda 35-31 yendi.
Giriş: 25.04.2026 - 15:52 Güncelleme:
Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 16-16 berabere tamamlandı.
İkinci yarıda daha iyi oynayan Muğla ekibi, müsabakadan 35-31 galip ayrıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri