Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi:

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "Çok çalışacağız ve adilce bölüşeceğiz. Bunu vadediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ofluoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, saha çalışmaları kapsamında Trabzon'da bir dizi ziyarette bulunacağını söyledi.

        Aynı zamanda halk ile bir araya geleceklerini dile getiren Ofluoğlu, "Genel merkezimizin 36 ilde planlamış olduğu saha çalışmaları, iş ziyaretleri, teşkilatlarla buluşma programları dahilinde bugün Trabzon'dayız. Trabzon'da hem teşkilat mensuplarımızla buluşacağız hem Şehit Aileleri Derneğini ziyaret edeceğiz. Memleketin içinde bulunduğu durumu, sorunları bilen halka İYİ Partinin çözüm önerilerini anlatacağız." diye konuştu.

        Ofluoğlu, hak ettiği yere gelen bir Türkiye vadettiklerini belirterek, "Biz İYİ Parti olarak ülkeyi bolluk, bereket ve refah içinde yöneteceğiz. Bizim gelirimiz bize yeter. 86 milyonun gelirini üç beş çeteye, faiz lobisine değil, Türk milletinin tamamına vereceğiz. Kazanılan geliri de birlikte paylaşacağız, birlikte büyüyeceğiz. Hakça kazanacağız. Çok çalışacağız ve adilce bölüşeceğiz. Bunu vadediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
