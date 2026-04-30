Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş'un madalya sevinci

Arnavutluk'ta 20-26 Nisan tarihlerinde düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda üçüncü olan Beyza Nur Akkuş, kariyerinde ikinci kez katıldığı organizasyonda ilk madalyasını elde etti.



Trabzon'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 4 yıldır müsabakalara hazırlanan 18 yaşındaki milli sporcu, bugüne dek farklı kategorilerde çeşitli başarılar yaşadı.



2024 yılında 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası ile 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazanan Beyza Nur, geçen yıl düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda da altın madalya aldı.



Beyza Nur Akkuş, AA muhabirine, sporculuk kariyerinin başında olduğunu, adım adım ilerleyerek ülkeye daha büyük başarılar yaşatacağını söyledi.



Avrupa üçüncülüğünün kendisi için çok değerli olduğunu belirten Beyza Nur, "Büyükler kategorisinde ikinci senem. İlk katıldığımda yedinci olmuştum istediğimi yapamamıştım. Bu sene kendimden final bekliyordum. Kampta da çok iyi çalışmıştık kadromuz zaten çok iyi. Kamp hocalarımız çok iyiydi. Bu madalyayı aldığım için çok mutluyum." dedi.



Buse Tosun Çavuşoğlu ve Nesrin Baş gibi güreşçileri kendine örnek aldığını dile getiren Beyza Nur, "Bu benim büyükler kariyerindeki ilk madalyam ve bunun devamının geleceğine inanıyorum. Hedeflerim var. Büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum, kota alıp olimpiyatlara gitmek istiyorum." şeklinde konuştu.



