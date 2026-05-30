Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Sürmene'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma başlatıldı

        Sürmene'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma başlatıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sürmene ilçesindeki içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla 11 milyon lira değerinde proje hayata geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Sürmene'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma başlatıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sürmene ilçesindeki içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla 11 milyon lira değerinde proje hayata geçirecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce ilçeye bağlı Yeniay Mahallesi Kastel mevkisinde içme suyu isale ve terfi hattı inşaatı çalışması başlattı.

        Proje kapsamında 2 bin 600 metre içme suyu hattının yanı sıra maslak, terfi merkezi ve depo inşa edilerek ilçenin özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su yetersizliklerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altyapı çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Şehrimizin her noktasında güçlü ve sürdürülebilir altyapı hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürmene Yeniay mahallemizde başlattığımız bu önemli yatırım sayesinde vatandaşlarımız daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak. İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla ilçelerimizin ihtiyaçlarını tek tek karşılamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi başladı
        Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi başladı
        Doğu Karadeniz yaylalarına kış geri geldi Mayısın sonunda Karadeniz'e kar s...
        Doğu Karadeniz yaylalarına kış geri geldi Mayısın sonunda Karadeniz'e kar s...
        'Altın Kızlar' dayanışması; türkülerle dokunan 'dastar'a horonlu tanıtım
        'Altın Kızlar' dayanışması; türkülerle dokunan 'dastar'a horonlu tanıtım
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Trabzon'da huzurevini ziyaret etti
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Trabzon'da huzurevini ziyaret etti
        Bakan Uraloğlu: Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirir (3)
        Bakan Uraloğlu: Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirir (3)
        Bakan Uraloğlu: Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirir (2)
        Bakan Uraloğlu: Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirir (2)