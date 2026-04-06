        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, 2. Yıl Değerlendirme Toplantısı düzenledi

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2. Yıl Değerlendirme Toplantısı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, 2. Yıl Değerlendirme Toplantısı düzenledi

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2. Yıl Değerlendirme Toplantısı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.


        Genç, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, Trabzon'u daha yaşanabilir, daha tercih edilebilir, sosyal yönü itibariyle yaşanılabilir bir hale kavuşmasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

        Tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgi veren Genç, Şehir İçi Raylı Sistem Projesi'nin ilk etapta 16 kilometresinin yapılacağını dile getirdi.


        Genç, projenin kısa süre içerisinde yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini ve şehir adına çok kıymetli olduğunu vurguladı.


        Uzunkum Yaşam Alanı Projesi kapsamında 1 kilometrelik alanda plaj oluşturacağını aktaran Genç, "Amacımız bu şehrin çocuğuna, bu şehrin gencine, bu şehrin büyüğüne, emektarına ve bu şehre gelen ziyaretçiler ile turistlere hitap edecek, hizmet edecek sosyal yaşam alanları oluşturmaktı. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan projelerimizi, tek projeye indirdik ve ardından sağ olsunlar Çevre Bakanımıza taşıdık, Çevre Bakanımızda bu konuda sağ olsun bizi kırmadı, çok ciddi de ısrarlarımız oldu. 3 Mart itibariyle bu bölgemizin ihalesi yapıldı. Allah nasip ederse 461 günde ihale süresi, seneye ağustos ayı gibi buranın açılışını yapmayı hedefliyoruz. Bu da şehrimize kazandıracağımız çok çok önemli bir alandı." diye konuştu.


        Genç, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile bir süre önce İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin protokolünü imzaladıklarını hatırlatarak, atık suların ileri biyolojik arıtma yöntemleriyle arıtılarak derin deniz deşarjı ile çevreye zarar vermeden bertaraf edileceğini belirtti.

        - "Onlara sahip çıkmak hepimizin görevi"

        Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi'ni de hayata geçirmek için gerekli girişimlerde bulunduklarını dile getiren Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:


        "Onlara sahip çıkmak hepimizin görevi. Biz Mağmat'ta 24 dönümlük bir alan aldık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızla bir protokol imzaladık. Otizmle ilgili yaşam merkezini ve rehabilitasyon merkezini belediye olarak biz yapacağız, geri kalan diğer engelli alanlarımızda onların hem rehabilitasyonu hem eğitim alanlarını hem yaşam alanlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız yapacak. Bizim süreç biraz hızlı yürüdü, yakın bir zamanda buranın ihalesini yapıp önümüzdeki yıl otizm kısmını hizmete almayı planlıyoruz. "


        Genç, yeni havalimanı projesine ilişkin gelişmelere değinerek, şunları kaydetti:

        "Şu anda projemiz Trabzonspor tesislerine zarar getirmeden uygulanabilecek durumdadır. Net bir bilgi olarak bunu söyleyeyim. Ancak bu ideal değildir. Emin olun o tesisler bittikten sonra Trabzonspor, 'bizi burada alın' diyecek. Bunu şimdiden tahmin edebiliyorum. O nedenle ben diyorum ki buradan bu fikri söylüyorum. Kulübümüzle görüştüm, şu anda havalimanımız kendi kulvarında yapılacak Trabzonspor'umuz orada tesislerinde devam edecek. Bunu ilk kez burada paylaşıyorum. Trabzonspor'umuza ama bunu kulübümüzün talep etmesi lazım. Kulübümüz talep etmezse 'hayır efendim biz burada devam edeceğiz' derse buna da sonuna kadar saygı gösteririz. Ben diyorum Trabzonspor yeni havalimanı yapılıyor, 173 dönüm yer burada Cumhurbaşkanımızın oluruyla kulübümüze verdik mi verdik. Trabzonspor'umuz bizden şunu isterse ben bunun sonuna kadar varım."




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

