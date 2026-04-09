        Trabzon Valisi Şahin, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Trabzon Valisi Tahir Şahin, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 09.04.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Vali Şahin, mesajında, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük bir özveriyle çalışarak suçun her türüyle etkin mücadele yürüttüğünü belirtti.

        Polisliğin fedakarlık ve sorumluluk gerektiren kutsal bir görev olduğunu ifade eden Şahin, emniyet mensuplarının gece gündüz demeden milletin huzuru için görev yaptığını ve gerektiğinde hayatlarını ortaya koyduklarını vurguladı.

        Suçla mücadeledeki kararlılıklarının yanı sıra sergiledikleri insani yaklaşımın da polis teşkilatının en kıymetli vasıflarından biri olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

        "Zor şartlar altında gösterilen gayret ve özveri, emniyet teşkilatımıza duyulan güveni her geçen gün artırmaktadır. Kamu düzeninin korunması, toplumsal huzurun sağlanması ve geleceğimizin güvence altına alınması adına verilen bu mücadele, her türlü takdirin üzerindedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle görevleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm teşkilat mensuplarımıza aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        "Jönler dönemi bitti"
        "Jönler dönemi bitti"

        Benzer Haberler

        Trabzon ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Trabzon ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Fatih Tekke ile istikrar; puan ortalaması yükseldi
        Fatih Tekke ile istikrar; puan ortalaması yükseldi
        Trabzon'da kahverengi kokarca ile mücadele devam ediyor
        Trabzon'da kahverengi kokarca ile mücadele devam ediyor
        Trabzon'da kokarca ile mücadele sürüyor
        Trabzon'da kokarca ile mücadele sürüyor
        Trabzon'da turizmde Çin hamlesi Körfez'de yaşanan savaşın ardından Arap tur...
        Trabzon'da turizmde Çin hamlesi Körfez'de yaşanan savaşın ardından Arap tur...
        Trabzon Devlet Tiyatrosu "İnsancıklar" adlı oyunu sanatseverlerin beğenisin...
        Trabzon Devlet Tiyatrosu "İnsancıklar" adlı oyunu sanatseverlerin beğenisin...