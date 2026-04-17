Trabzon'da 65 yaş üstü kadınlar hem öğreniyor hem sosyalleşiyor

DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da 65 yaş üstü kadınların sosyal hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla "Hayat Dolu Bireylerden, Hayat Boyu Öğrenmeye" eğitim modeli hayata geçirildi.



Ortahisar Halk Eğitim Merkezince yaklaşık 4 ay önce başlatılan eğitim modeli ile 65 yaş üstü kadınlar için Botanik Park'ta çeşitli aktiviteler düzenleniyor.



Etkinlikler kapsamında alanında uzman kişilerce sağlık eğitimlerinin yanı sıra akıl ve zeka oyunları, el sanatları, kültürel faaliyetler, koro ve ritim gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor.



Ortahisar Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Özen, AA muhabirine, 65 yaş üstü kadınların yaygın eğitim programlarından yararlanmasını amaçladıklarını söyledi.





Özen, kadınların farklı talepleri üzerine de eğitimler verdiklerini dile getirerek, "Sağlıklı yaşlanmayı amaç ediniyoruz. Sağlıklı yaş almalarına katkı sağlamak, büyüklerimizi mutlu etmek istiyoruz." dedi.



Eğitim modelinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescillendiğini aktaran Özen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada eğitimden sağlığa, spordan sosyal, kültürel faaliyetlerine yani 65 yaş üstü bireylerin neye ihtiyaç duyacağıyla ilgili kapsayıcı bir program uygulanmakta. Sıkmadan, gönüllülük esasına göre geliyorlar. Bu da onları mutlu ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi de danışmanımız oldu. Oradan gelen uzman ekiplerle Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunduk. O da kabul edildi, çok mutlu olduk, bir eğitim modeli olarak telifimizi aldık."



Özen, eğitim modelini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Eğer Türkiye genelinde uygulanabilirse ya da kabul görürse mutlu ve memnun oluruz. Etkinliğe her hafta 2 gün boyunca toplamda 30 kişi katılıyor. Ayda 120 kişi yapıyor ama katılanlar aynı kişi de olabiliyor." diye konuştu.



Kadınların ürettiği el sanatları ürünlerinin Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergileneceğini ifade eden Özen, insanların öğrendikçe ve ürettikçe adeta gençleştiğini kaydetti.



- "Kuşaklararası bir eğitim oluyor"



Hasta yaşlı bakım hizmetleri öğretmeni Fatma Argın ise özellikle 65 yaş üstü bireylerin sosyal hayata katılmaları için çalıştıklarını söyledi.



Argın, kursiyerlerin eğitimcilerden, eğitimcilerin de kursiyerlerden bir şeyler öğrendiğini vurgulayarak, "Kuşaklararası bir eğitim oluyor. Eğitimin her boyutunu burada hep birlikte yaşıyor ve yaşatıyoruz. Yaşayarak öğreniyorlar, uygulamalı programlarımız var. Halk eğitim kapsamında hangi kurs varsa onu buraya taşıyabiliyoruz. Dolayısıyla çok zengin bir konseptimiz var." şeklinde konuştu.



- "Unutkanlığım bile burada geçti"



Eğitimlere katılan 68 yaşında Semiha Güzar da arkadaşının tavsiyesiyle başladığı kurslardan çok memnun olduğunu belirterek, "Çok mutluyum burada. Evde kalmaktan kurtulduk, bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sabah geldiğimizde sporumuzu yapıyoruz, çok güzel ve keyifli." ifadelerini kullandı.



Şaduman İzmirli (66) ise eğitim modeli ile sosyalleştiklerini dile getirerek, "Unutkanlığım bile burada geçti. Herkese söylüyorum sizler de gelin, çok mutlu oluyoruz. Sadece ben değil, bütün arkadaşlarımız mutlu oluyor. Burası eğlence yeri. Korolar, okumalar, dinlemeler, sosyalleşme çok güzel bir olay." dedi.

