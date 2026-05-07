        Trabzon'da ambulanslar için fermuar sisteminin önemi sürücülere anlatıldı

        Trabzon'da, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan trafik çevrimi uygulamasında sürücüler, ambulanslara yol açan "fermuar sistemi" hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Yıldızlı mevkisinde sağlık, jandarma ve polis ekiplerince yapılan uygulamada, sürücülere broşür dağıtıldı, kalem hediye edildi.

        Trabzon Sağlık Hizmetleri Başkanı Yavuz Çakıroğlu, ambulansların trafiğin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

        Ambulanslara yol vermenin çok önemli olduğunu belirten Çakıroğlu, "Sürücülerimize Trafik Haftasında yollarda acil vaka taşıyan ambulanslarımızın ilerleyişini kolaylaştırma amacıyla farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarında bulunduk." dedi.

        Trabzon'da fermuar sistemini vatandaşların oldukça benimsediğini ifade eden Çakıroğlu, "Bölgemizde insanlar oldukça duyarlılar, ambulans sesini duydukları an refleks ortaya koymaktalar." diye konuştu.

        Çakıroğlu, tüm sürücüleri ambulanslara yardımcı olmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

