Trabzon'da ambulanslar için fermuar sisteminin önemi sürücülere anlatıldı

Trabzon'da, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan trafik çevrimi uygulamasında sürücüler, ambulanslara yol açan "fermuar sistemi" hakkında bilgilendirildi.



Yıldızlı mevkisinde sağlık, jandarma ve polis ekiplerince yapılan uygulamada, sürücülere broşür dağıtıldı, kalem hediye edildi.



Trabzon Sağlık Hizmetleri Başkanı Yavuz Çakıroğlu, ambulansların trafiğin önemli bir parçası olduğunu söyledi.



Ambulanslara yol vermenin çok önemli olduğunu belirten Çakıroğlu, "Sürücülerimize Trafik Haftasında yollarda acil vaka taşıyan ambulanslarımızın ilerleyişini kolaylaştırma amacıyla farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarında bulunduk." dedi.



Trabzon'da fermuar sistemini vatandaşların oldukça benimsediğini ifade eden Çakıroğlu, "Bölgemizde insanlar oldukça duyarlılar, ambulans sesini duydukları an refleks ortaya koymaktalar." diye konuştu.



Çakıroğlu, tüm sürücüleri ambulanslara yardımcı olmaya davet etti.



