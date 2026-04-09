        Trabzon'da kahverengi kokarca ile mücadele devam ediyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen kahverengi kokarca zararlısına karşı sürdürülen çalışmalara destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde verim ve kalite kayıplarına yol açan kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.


        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 10 araç ve 20 personelle destek sağlandığı, depo ve mesken gibi kapalı alanlarda ilaçlama yapıldığı kaydedildi.

        Kahverengi kokarca zararlısının fındığın yanı sıra birçok tarım ürününe ciddi zararlar verdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "Zararlının kışlaklardan çıkışından önce popülasyonun azaltılması amacıyla bina, mesken ve benzeri alanlarda ruhsatlı biyosidal ürünlerle ilaçlama çalışmaları yürütülmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesindeki çalışmalara 10 ekiple destek veriyoruz. Yapılacak mücadele ile zararlı popülasyonunun düşürülmesi ve üreticilerimizin uğrayabileceği zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail: Hizbullah lideri öldürüldü
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Sözlü savaş kızıştı
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Hamile sevgilisini öldürdü! Barajın buzunu kırıp içerisine attı!
        "Jönler dönemi bitti"
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Bölgesel istikrar için adres
