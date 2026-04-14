        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "5. Uluslararası Tiyatro Festivali" sürüyor

        Trabzon'da düzenlenen "5. Uluslararası Tiyatro Festivali" çeşitli etkinlikler ve oyunlarla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Tiyatrolar Birliği, Karadeniz Tiyatro Kooperatifi ve Büyükşehir Belediyesince ortaklaşa düzenlenen festivalde her gün farklı temalarda sahnelenen yerli ve yabancı oyunlar, tiyatroseverler tarafından beğeniyle izleniyor.


        Özellikle Samsun'dan Karma Sahne adlı tiyatro grubunun sahnelediği "Titanik Orkestrası" ile Gürcistan'dan Aleksandr Tsutsunava adına Özurgeti Profesyonel Devlet Dram Tiyatrosu ve Nodar Dumbadze adına Tiflis Genç Seyirciler Tiyatrosunun ortak yapımı "Visit to Psychologist" adlı oyunlar, izleyicilerden beğeni aldı.

        Festival kapsamında, birbirinden yetenekli oyuncuların sahnelediği oyunları bugüne kadar toplam 1240 kişi izledi.

        Festival programı çerçevesinde Samsun Sanat Tiyatrosu, yarın saat 20.00'de Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Kuvayı Milliye Destanı" oyununu beğeniye sunacak.


        Festivale, İtalya, Kazakistan, Gürcistan, Moldova ve Azerbaycan'dan tiyatro gruplarının yanı sıra Samsun, Giresun ve Trabzon'dan katılım sağlayan ekipler, 25 Nisan'a kadar seyirciyle buluşacak.

        Festival boyunca söyleşiler, atölye çalışmaları ve konserler de düzenlenecek.

        Hong Kong'dan William Wong, 19 Nisan Pazar günü saat 13.00'te Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Oyunculuk Tekniğinde Akrobasi" konulu atölye çalışması gerçekleştirecek.

        Aynı merkezde 23 Nisan Perşembe saat 14.00'te Fransa'dan Rabia Tlili Re, "Metnin Sahneye Uyarlanması" konulu söyleşi düzenleyecek.


        Öte yandan, yerli ve yabancı tiyatro gruplarını bir araya getiren ve kültürel etkileşimi artıran festivale ilgi, her geçen yıl artmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        "2300'de deniz seviyesi 15 metre yükselecek"
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Bir yılda krizden zirveye çıkan Trabzonspor, şampiyonluk hesapları yapıyor
        Palamudun üzdüğü Karadenizli balıkçıları hamsi mutlu etti
        Trabzon'da sahil çamura bulandı Fırtınada dalgaların vurduğu dolgu sahasını...
        Trabzon'da "12. Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi" açıldı
        AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'ndan Sumud Filosu'na destek
        Rektörden 77 yaşında üniversiteden mezun olan arzuhalciye özel davet
